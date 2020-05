Fase 2: da Lombardia disposizioni per diplomi formazioni professionale

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - La Regione Lombardia ha approvato le disposizioni per lo svolgimento degli esami di qualifica e di diploma di istruzione e formazione professionale nell'anno formativo 2019/2020. Si tratta degli esami finali dei percorsi triennali per il conseguimento del titolo di 'Qualifica professionale' e dei percorsi quadriennali e di IV anno per l'acquisizione del titolo di Diploma professionale. "La situazione che da mesi stiamo vivendo ha messo in grave difficoltà anche le migliaia di ragazzi che frequentano i corsi di formazione professionale regionale e si apprestano a concludere il proprio percorso dopo anni di studio e sacrifici", dice l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli.

Gli esami conclusivi dell'anno formativo 2019/2020 seguiranno alcune "misure eccezionali che devono necessariamente rispondere con realismo alle sfide di questo periodo introducendo una semplificazione degli esami e una flessibilità sulle date e modalità di svolgimento". Le tre prove - di base, professionale e il colloquio - saranno sostituite da un unico colloquio orale, volto a verificare la padronanza delle competenze normalmente esaminate nelle tre prove: culturale di base, professionale e orale. Gli studenti potranno presentare un 'projectwork', un manufatto o cosiddetto 'capolavoro' a documentazione del percorso svolto.

Il colloquio sarà svolto preferenzialmente in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza (distanziamento fisico, utilizzo dei dispositivi, sanificazione dei locali e degli strumenti), fatto salvo eventuali ulteriori disposizioni governative e regionali.