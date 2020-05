Coronavirus: Cdm approva dl indagine sieroprevalenza ministero Salute e Istat

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente, Giuseppe Conte e del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul Sars-Cov-2 condotta dal ministero della salute e dall’Istat.

Il testo, considerata la necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’epidemia in atto, prevede -spiega un comunicato di palazzo Chigi- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e al corredo genetico, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del ministero della Salute e dall’Istituto nazionale di statistica in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza.

L’indagine sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico costituito presso la Protezione civile, nonché nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche allegate al Codice per la protezione dei dati personali.