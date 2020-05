Fase 2: Modena (Fi), 'da Mattarella invito a rassicurare il popolo'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Distratti dalla emergenza, dalle mille carenze attuative, dalle proteste che si sommano, dai dati dei morti e dei contagi è arrivato il momento di rassicurare il popolo italiano dal timore di un regime di fatto che tutto controlla". Lo afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia.

"Il sentimento di un disegno preordinato teso a lasciare il Paese nel caos, e l’idea che più siamo in difficoltà è meglio è per invasori o neo dominatori in arrivo è una inquietudine diffusa coniugata alla privazione di libertà -aggiunge la parlamentare azzurra- così come il terrore ancestrale di un nemico pronto a ghermirci, poiché deboli e inerti. Per questo l‘appello di Mattarella voglio interpretarlo così: il popolo va rassicurato. È giunto il momento di farlo".