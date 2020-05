Fase 2: bozza dl rilancio, fino a 30 agosto deroga a Jobs act su contratti a termine

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Nei prossimi due mesi sarà possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. E' quanto prevede la bozza del dl rilancio, in deroga all'articolo 19 e 21 del Jobs Act del 2015 che prevede che un contratto di lavoro subordinato non possa durare più di trentasei mesi. La decisione è stata presa "per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19".