Fase 2: malcontento in maggioranza su dl Ripresa, testo non pronto, caos su banche (3)

(Adnkronos) - La norma particolarmente invisa ai 5 Stelle è a pagina 286 del maxi decreto. E prevede un sostegno pubblico di 100 milioni di euro per la vendita di piccole banche 'decotte'. In pratica, la procedura che fu prevista per Banca Etruria nel 2015, ovvio che per i 5 Stelle sia un boccone amaro da mandare giù. Sul fronte di Italia Viva, invece, si registra malcontento in particolare su due aspetti del dl: le norme sulle famiglie e quelle sulle imprese. "Si continua a lavorare in un'ottica costruttiva e collaborativa - assicurano dal partito renziano- ma serve più tempo".