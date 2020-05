Fase 2: in corso riunione Conte-capidelegazione

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - E' in corso la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Si punta a chiudere il testo del decreto rilancio già oggi, per un Cdm in serata. Ma il testo è ancora in alto mare -motivo che ha generato malcontento in diversi ministri- quindi il preconsiglio in programma alle 17 potrebbe slittare al tardo pomeriggio e il Consiglio dei ministri essere convocato domani. Nel corso della riunione il premier, a quanto apprende l'Adnkronos, ha invitato le forze di maggioranza a chiudere l'intesa politica sui nodi ancora aperti, per poi lasciare il tempo al preconsiglio di ultimare l'impostazione tecnica del decreto.