Fase 2: bozza dl Rilancio, tax credit vacanze con reddito Isee fino a 35mila euro

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Il dl Rilancio prevede nella sua bozza un tax credit per le vacanze e per promuovere il turismo "in favore dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 35.000".

Il credito si può utilizzare dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo nella misura di 500 euro per ogni famiglia. "La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona".

Sarà fruibile nella misura del 90 per cento "in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 10 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi".