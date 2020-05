Maltempo: in arrivo forti temporali a Milano, allerta sui fiumi

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Sono in arrivo forti temporali a Milano e provincia in serata e il Comune ha attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro per contenere eventuali esondazioni. Il Centro Operativo Comunale è allertato dalle ore 21. Sono allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.