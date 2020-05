Fase 2: Carfagna, 'governo responsabile mancanza mascherine'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Le mascherine nelle farmacie sono terminate. La produzione nazionale è ancora insufficiente e lo rimarrà per un bel po’, mentre ormai nemmeno la Cina vuole vendercele perché il prezzo imposto dal governo è troppo basso. Anche guanti e disinfettanti diventano introvabili e sempre più cari. È evidente che la Fase 2 non può essere affrontata in questo modo". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

"Il premier Conte ha nominato un commissario e nonostante questo ancora non riescono a risolvere i problemi, che anzi si aggravano sempre più. La responsabilità spetta al governo: è ancora convinto di lavorare bene insieme ai suoi tecnici? Gli italiani una risposta ce l’hanno, sarebbe meglio che anche il presidente del Consiglio e i suoi ministri iniziassero a porsi seriamente la domanda”, conclude l'azzurra.