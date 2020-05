Fase 2: preconsiglio su dl rilancio slitta ancora, fissato alle 20.30

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Di rinvio in rinvio, slitta di nuovo. Il preconsiglio sul decreto rilancio è stato fissato per ora alle 20.30, dopo ben due rinvii solo nella giornata di oggi. Inizialmente avrebbe dovuto tenersi nel pomeriggio di ieri, ma i troppi nodi sul tavolo - dalla regolarizzazione dei lavoratori 'invisibili' al nodo banche, passando per il bonus vacanze alle misure per la famiglia - hanno portato a un rinvio dopo l'altro. A questo punto le possibilità di un Cdm oggi sono ridotte al lumicino: con ogni probabilità il via libera arriverà domani e potrebbe arrivare con un 'salvo intese'.