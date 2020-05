Carceri: Salafia (M5S), 'da Bonafede fatti non chiacchiere'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede "parlano i fatti non le chiacchiere". Lo ha affermato, intervenendo alla Camera, Angela Salafia del Movimento 5 stelle. Con le scarcerazioni dei boss mafiosi, ha puntualizzato, "il Cura Italia non c'entra nulla", bensì la causa sono "norme già esistenti". Inoltre, di fronte a questa situazione, "questo governo ha agito con tempestività ed urgenza, con due decreti legge in dieci giorni" che "ribadiscono l'impegno della lotta alla mafia" da parte del ministro.