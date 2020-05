Fase 2: nuovo rinvio per Cdm, non si terrà in serata**

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Sfuma l'ipotesi di un Consiglio dei ministri in tarda serata per dare il via libera al dl rilancio. Ennesimo rinvio dunque per un decreto di ben 55 miliardi, il terzo del governo per fronteggiare i contraccolpi economici del Covid-19. Intanto va avanti il preconsiglio. La riunione del Cdm dovrebbe a questo punto tenersi domani, ma alla luce dei tanti rinvii arrivati finora l'uso del condizionale è d'obbligo.