Sicilia: Zappulla (Articolo uno), 'un'offesa la Lega in giunta regionale'

Inciviltà e servizio raccolta

Castiglion Fiorentino, rifiuti abbandonati: chiesti controlli e misure LE FOTO

Castiglion Fiorentino, sistema dei rifiuti "in tilt" nei giorni scorsi e il gruppo consiliare Città al Centro pone la questione all'amministrazione comunale sulla base di una serie di foto scattate il 7 maggio. In Val di Chio, in particolare, abbandonati resti di soffitti in cartongesso, frigoriferi, sedili di auto, tv, vecchie plafoniere, gomme d’auto e altri materiali. Secondo Città al Centro ...