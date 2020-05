Sicilia: rettore UniPa a Regione, 'ingiustificabili ritardi nomina governance Policlinico'

Palermo, 13 mag. (Adnkronos) - Il Rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, ha inviato all’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza una lettera, "che fa seguito alla precorsa corrispondenza sullo stesso tema", "per evidenziare ancora una volta la forte preoccupazione per il vuoto oramai cristallizzato nella governance dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di riferimento dell’Università di Palermo". "Come segnalato già sul finire dello scorso anno – ha continuato il Rettore - con le dimissioni del dott. Carlo Picco dall’incarico di Direttore Generale dell’AOUP “Paolo Giaccone”, il Policlinico universitario di Palermo "è privo del massimo Organo di vertice della governance aziendale dal 19 dicembre 2019".

"La situazione è divenuta pressoché insostenibile quando anche Fabrizio di Bella, Direttore Amministrativo dell’azienda, cui il Direttore Generale uscente aveva delegato le sue funzioni, è decaduto dall’incarico per intervenuta scadenza dello stesso; ciò avveniva in data 29 febbraio 2020, un mese dopo l’intervenuto stato di emergenza nazionale dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non si ritiene – ha proseguito - possa essere messa in dubbio la funzione strategica che l’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” ha svolto e svolge nel drammatico contesto determinato dall’emergenza sanitaria. Spiace dovere constatare che tale funzione sia stata svolta da un’Azienda acefala, la cui gestione è stata nei fatti affidata al Direttore Sanitario pro – tempore coadiuvato, giusta delega conferita dal Direttore Sanitario medesimo, dal Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, prof. A. Giarratano, per il coordinamento delle attività inerenti la criticità legata all’emergenza epidemiologica da COVID – 19".