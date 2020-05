Russo (Gruppo Cap): '100 mln di investimenti in più nei prossimi 5 anni'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Dal punto di vista degli investimenti c'è la grande sfida di Cap del Piano industriale; sentiamo che sostenibilità vuol dire anche dare un contributo alla ripresa dell'economia: noi vogliamo fare la nostra parte per questo presenteremo un piano industriale che prevederà 100 mln di investimenti in più nei prossimi 5 anni". Così Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap, in videoconferenza per la presentazione del Bilancio consolidato 2019 di Gruppo Cap.

"Andremo a cercare di colmare in pochissimo tempo il gap degli investimenti che non faremo nel 2020 per fare in modo che il saldo degli investimenti del triennio 2020/21/22 sia quello previsto e quindi non porti scompensi rispetto ai cantieri che avevamo ipotizzato", spiega.

E aggiunge: "A questa garanzia di continuità abbiamo aggiunto una sfida nuova che cuba 50 mln di euro che è l'anticipazione di tutte le sfide legate all'economia circolare che avevamo spalmato su un tempo più lungo. Mettiamo in campo 50 mln di euro di nuovi investimenti in economia circolare per dare il nostro contributo per un nuovo modello di fare impresa".