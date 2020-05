Coronavirus: boom ecommerce ma corrieri in crisi, perdite fino a 70%

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - L'ecommerce è esploso durante il lockdown ma il settore dei corrieri è in affanno e si prepara a un anno difficile. Per alcune aziende, specialmente le più piccole, specializzate nel B2B (business to business), ovvero nelle consegne a imprese e negozi, la perdita di fatturato è arrivata al 70% solo nel primo mese di lockdown, secondo le stime di Confetra, la confederazione dei trasporti e della logistica. La consegna a domicilio al consumatore finale, l'ecommerce B2C (business to consumer), il vero 'vincitore' nella pandemia di covid, ha corretto in minima parte un mercato che le associazioni di categoria come la Fedit definiscono "in grande crisi" e che in Italia vale circa 6,6 miliardi con poco più di 700 imprese attive, secondo i dati dell'ultimo censimento (2017) del'Osservatorio Contract logistics del Politecnico di Milano.

Il balzo dell'ecommerce è stato importante - e inevitabile - nei due mesi di picco dell'emergenza sanitaria. L'Istat ne ha rilevato una crescita del 20,7% nel mese di marzo; nel trimestre, Poste ha consegnato il 15% in più di pacchi e secondo Nielsen, per la gdo e i prodotti di largo consumo il trend è stato +144% da inizio emergenza. L'eCommerce Netcomm Forum parla di 2 milioni di nuovi consumatori online in Italia da inizio anno. I volumi, spiega all'Adnkronos Ivano Russo, dg di Confetra, sono stati "prenatalizi", ma il grosso di questo business è in mano alle multinazionali che consegnano a domicilio, come Tnt, Ups o Dhl. I piccoli corrieri italiani, che lavorano per lo più per il commercio al dettaglio, sono rimasti a secco.