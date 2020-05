Bozza dl Rilancio, 150 mln per centri estivi e servizi educativi

Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - "Il Fondo per le politiche della famiglia viene rifinanziato con 150 milioni di euro da destinare ai Comuni affinché siano erogati finanziamenti per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, e di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori". Lo si legge nella bozza del dl Rilancio.

La bozza prevede che "le modalità di ripartizione del fondo saranno stabilite con decreto della ministra Elena Bonetti, riservando la misura del 10% per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servi socioeducativi".