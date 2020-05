Acea: Gola (Cfo), m&A? allo studio operazioni nel waste e focus su fotovoltaico

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Dopo gli accordi sottoscritti per l'acquisizione di quote in Ferrocart, Simam e Alto Sangro Distribuzione Gas "altre operazioni sono in corso di valutazione nel mondo del waste e continuiamo lo sviluppo del progetto del fotovoltaico chiaramente concentrandoci sull'aspetto delle acquisizioni di impianti secondari, incentivati, ma anche sullo sviluppo primario anche se in questa fase dopo l'impatto negativo sui prezzi dell'energia andremo a rivedere il nostro posizionamento rispetto allo sviluppo di impianti di fotovoltaico primario non incentivati". Ad affermarlo nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione del primo trimestre è il Cfo di Acea, Giuseppe Gola in procinto di diventare il nuovo ad del gruppo capitolino.

"Oggi - spiega - possiamo stimare un valore di circa 125 milioni di incremento della posizione finanziaria netta dovuta alle attività di M&A sulla base di ipotesi di operazioni che vediamo più o meno probabili sui settori ".

"Manterremo la nostra attenzione per quanto riguarda le attività di M&A su quello che è il nostro focus, cioè il mondo del Waste, del fotovoltaico e delle infrastrutture sulle attività regolate piuttosto che sul mondo dei clienti anche se è possibile che si possano fare operazioni a prezzi più ragionevoli rispetto al passato", sottolinea ancora il Cfo di Acea che comunque ha annunciato che il gruppo presenterà il nuovo piano strategico del gruppo probabilmente immediatamente dopo l'estate.