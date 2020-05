Università: Cattolica, da lunedì al via online Open week per presentare corsi laurea (3)

(Adnkronos) - Lunedì 25 maggio dà il via alla seconda settimana di presentazioni Scienze agrarie, alimentari e ambientali, martedì 26 maggio in primo piano è Lettere e filosofia, mercoledì 27 maggio è di scena Economia e Giurisprudenza, giovedì 28 maggio protagonista è Medicina e chirurgia, venerdì 29 maggio si presenta Scienze della formazione, sabato 30 maggio si chiude con Economia.

Ogni giorno le dirette quotidiane di presentazione delle facoltà che forniranno informazioni utili per conoscere da vicino l’offerta formativa saranno arricchite dalla messa in onda di video che raccontano l’Ateneo e da approfondimenti su come iscriversi e quanto costa studiare in Cattolica (ore 16.00), incontri con tutor e studenti della facoltà che si presentano (17.30), aule virtuali dedicate ai servizi di Ateneo (18.00).

Spazio anche a cultura, sport, teatro, media e musica con i dibattiti culturali e tavole rotonde delle 18.30 su tematiche attuali legate alla vita universitaria: dalla sicurezza in Cattolica alle nuove modalità di didattica digitale, dalle residenze universitarie ai programmi internazionali dal placement alle nuove professioni. Inoltre nelle dodici giornate sono previsti colloqui di orientamento via Skype.