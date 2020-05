Università: Cattolica, da lunedì al via online Open week per presentare corsi laurea

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Prende il via lunedì prossimo, 18 maggio, l’Open Week dell'Università Cattolica, dal vivo sui canali social dell’ateneo per presentare i 48 corsi di lauree triennali e magistrali a ciclo unico dei cinque campus dell'università. 'Cuore è Ragione' è il claim che accompagnerà l’Open Week Unicatt, dodici giornate per illustrare i 48 corsi di lauree triennali e magistrali a ciclo unico delle 12 facoltà dei cinque campus di Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Roma.

Un calendario di iniziative che, con più di 100 partecipanti tra presidi, docenti, testimonianze di alumni, sarà articolato in 48 ore di dirette streaming sui canali social @Unicatt, 36 incontri virtuali tra presentazioni di facoltà, momenti informativi sui servizi di ateneo, performance live, concerti musicali, dibattiti sull’attualità, dialoghi con i genitori. Durante l’Open Week studenti e famiglie potranno approfondire la conoscenza di corsi di laurea e servizi dell’Università Cattolica.

"Cuore è Ragione -si spiega dall'ateneo- sono lo stesso binomio scelto per indicare la rotta allo studente che si appresta a compiere una scelta fondamentale come quella del percorso universitario. Va’ dove ti porta la sapienza del tuo cuore, senza rinunciare a ponderare razionalmente i vantaggi e gli svantaggi di una decisione, gli sbocchi e le prospettive di un percorso. Ma anche senza mai dimenticare che se in una scelta non c’è passione, se nono ci sono le cose in cui credi e per cui vuoi vivere, rischi di perdere di vista presto l’obiettivo e di perdere la costanza del cammino".