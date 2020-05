Saipem: nuovi contratti per progetto Nigeria Lng Train 7 per 2,7 mld

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Saipem, in joint venture con Daewoo E&C Co. Ltd e Chiyoda Corporation (Scd Jv), si è aggiudicata da parte di Nigeria Lng Limited i contratti per l’ingegneria, l’approvvigionamento e la realizzazione del progetto Nigeria Lng Train 7 da eseguire sull’isola di Bonny in Nigeria. Il valore complessivo del progetto è di oltre 4 miliardi di dollari e la quota di Saipem ammonta a circa 2,7 miliardi. Lo rende noto Saipem in un comunicato sottolineando che l’assegnazione fa seguito alla firma della Lettera di Intenti oggetto del comunicato stampa del 12 settembre 2019.

Nigeria Lng Limited (Nlng) è una società a responsabilità limitata i cui azionisti sono il governo federale della Nigeria rappresentato da Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), Shell Gas Bv, Total Gaz Electricité France ed Eni International (N.A.) N.V.S.a.r.l. Il progetto Nlng Train 7 consiste nella costruzione di un treno completo e di una unità di liquefazione aggiuntiva con una capacità totale di circa otto Mtpa, oltre ad altre opere connesse e infrastrutture. Saipem è leader nella joint venture Scd con una quota del 60%.