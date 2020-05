Saipem: nuovi contratti per progetto Nigeria Lng Train 7 per 2,7 mld (2)

Maggiali (IIT): respiratore FI5 contro il virus ora open source

Milano, 13 mag. (askanews) - Condividere il patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche per dare risposte valide e risolutive a problemi concreti e immediati: è una questione di valori, non di interessi. Poggia sua questa convinzione l'impegno dei ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia speso per la realizzazione dell' FI5, il respiratore polmonare realizzato insieme alla Scuderia ...