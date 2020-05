Coronavirus: Pd Sicilia, 'di buon senso rinvio amministrative in autunno'

Palermo, 13 mag. (Adnkronos) - “La legge approvata dall’Ars che prevede lo spostamento in autunno delle elezioni amministrative inizialmente fissate a giugno è stata dettata dal buon senso, a nostro avviso rappresenta l’unica strada possibile alla luce dell’emergenza Coronavirus. Ci siamo espressi fin dal primo momento, inoltre, a favore della continuazione del mandato dei sindaci e dei consiglieri fino al rinnovo: l’idea di sostituirli con commissari avrebbe rischiato di paralizzare a tempo indeterminato la gestione amministrativa degli enti locali”. Lo dicono i parlamentari del gruppo PD all’Ars in merito alla legge approvata oggi che prevedere lo svolgimento del turno elettorale amministrativo ordinario 2020 per i Comuni nel periodo compreso fra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020 nei giorni di domenica e lunedì fino alle 14.00, e di prorogare con pieno mandato i sindaci ed i consiglieri comunali fino al completamento delle operazioni elettorali.

“I sindaci rappresentano un presidio di democrazia sul territorio, soprattutto in questo momento di emergenza che sta vedendo proprio le amministrazioni comunali in prima linea – ha detto il capogruppo Giuseppe Lupo intervenendo in aula - anche per questo motivo abbiamo proposto in finanziaria norme a sostengo degli enti locali”. “Avere previsto il termine ultimo delle elezioni il 15 novembre - ha aggiunto Lupo - permetterà di far votare per i Liberi Consorzi e Città Metropolitane con la platea di tutti i sindaci in carica: finalmente anche questi organismi potranno iniziare a lavorare”.

Le elezioni degli organi delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali si svolgeranno entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti: saranno candidabili tutti i sindaci in carica. I commissari delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali sono prorogati non oltre il 31 gennaio 2021.