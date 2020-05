Fase2: Peluffo, 'in dl 200 mln a Comuni più colpiti da covid grazie a Pd'

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "I comuni più colpiti dall’emergenza Covid19 delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi riceveranno dal Governo, con il decreto appena varato, un contributo straordinario di circa 200 milioni di euro. Un risultato ottenuto grazie all’impegno e al lavoro dei parlamentari lombardi del Partito Democratico". E' quanto afferma Vinicio Peluffo, segretario del Pd Lombardo.

"Gli Enti locali interessati dal finanziamento potranno infatti destinare queste risorse aggiuntive per rafforzare i servizi alle persone, alle famiglie e alle imprese e per le opere pubbliche di supporto all'occupazione e all'economia locale. Nella tragedia di questa emergenza, a dispetto dei tanti proclami dei partiti che governano la Regione, il Partito Democratico ha sempre lavorato, in grande sinergia con l’esecutivo e con gli amministratori locali, per risolvere i problemi dei cittadini. Sappiamo che questi fondi non sono esaustivi, ma sono un grande passo per affrontare la fase 2", aggiunge.