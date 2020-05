Onorato Armatori: con Moby, Tirrenia e Toremar in vacanza in assoluta sicurezza

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Da sempre, il nostro slogan è 'La vacanza inizia dal viaggio'. Per Moby, Tirrenia e Toremar è una filosofia di vita quella di coccolare i passeggeri fin dal loro arrivo a bordo e farli stare bene fino al momento in cui tornano a casa dopo le vacanze sulle spiagge più belle d’Italia: Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba, Arcipelago Toscano, Isole Tremiti. E anche Corsica. Quest’anno, mantenendo gli standard di sempre a bordo, possiamo aggiornare il nostro motto: 'La vacanza sicura inizia dal viaggio'.

Le tre Compagnie del Gruppo Onorato Armatori infatti propongono una serie di iniziative per rendere il viaggio verso le più belle località di vacanza, mai così agognato come quest’anno, totalmente sicuro, integrando le disposizioni di legge con una serie di iniziative e comportamenti positivi che rendono le nostre navi il posto migliore per raggiungere le spiagge della villeggiatura.

A partire da una figura speciale e unica che sarà a bordo di ciascuna delle navi di Moby, Tirrenia e Toremar, oltre ovviamente al medico di bordo: il 'care manager', una nuova figura professionale, appositamente formata in questi mesi, a disposizione di tutti i passeggeri per qualsiasi esigenza o necessità dal momento del loro arrivo a bordo a quello dello sbarco: indicazioni sanitarie, mascherine, controllo sul distanziamento negli spazi comuni e a cui rivolgersi per ogni altra questione che riguarda la sicurezza a bordo.

Ma, dal momento dell’imbarco a quello dell’arrivo a destinazione, nessun particolare è stato trascurato: ad inizio di ogni turno sarà misurata la temperatura corporea di ogni membro dello staff di bordo e tutti i componenti dell’equipaggio saranno forniti di mascherine e guanti monouso. Sarà ovviamente garantita la distanza di un metro fra i passeggeri in ogni momento del viaggio, anche nel momento dell’imbarco, dello sbarco, nei garage e sulle scale mobili e gli ascensori di bordo. In particolare, nelle sale poltrone l’accesso sarà contingentato e sarà assicurato il distanziamento con alcuni posti lasciati liberi in modo da garantire le corrette distanze.

Una particolare attenzione è posta ai punti di contatto a bordo fra passeggeri e membri dell’equipaggio e le zone della reception, delle casse e di diretto contatto sono protette da schermature in plexiglass.

Tutti gli impianti di aerazione sono predisposti in modo da garantire il cento per cento di ricambio continuo con l’espulsione dell’aria verso l’esterno, mentre gli spazi pubblici, le sale poltrone e le cabine verranno sanificate costantemente con prodotti specifici e a norma. Inoltre saranno disponibili in varie zone delle navi dispenser con prodotti igienizzanti per le mani e ogni giorno verranno sanificate tutte le chiavi magnetiche delle cabine di bordo. Le stesse procedure di sanificazione costanti delle cabine e di ogni particolare a bordo sono garantite a ciascun elemento della filiera delle forniture: dalle lavanderie che sterilizzano la biancheria a ogni elemento 'esterno' che viene utilizzato a bordo.

Particolare attenzione verrà posta a tutti i servizi di bordo, come sempre d’eccellenza e con la solita attenzione alla qualità assoluta del cibo, da sempre uno dei nostri fiori all’occhiello: il self service sarà aperto con un rispetto rigoroso delle distanze sia per il servizio sia ai tavoli e da giugno riapriranno anche tutti i ristoranti di bordo con il servizio à la carte e l’implementazione del servizio in cabina.

"Con queste iniziative - spiega Achille Onorato, amministratore delegato del gruppo di Moby, Tirrenia e Toremar - vogliamo dare ai nostri passeggeri la certezza e la serenità di un viaggio sicuro, che riesca a coniugare la cura che da sempre mettiamo nei servizi di bordo, che sarà garantita anche con le nuove disposizioni, con tutte le azioni positive per arrivare tranquillamente nelle località di villeggiatura più belle del nostro Paese".

Quindi, oltre ovviamente a rispettare scrupolosamente tutte le norme in materia, aggiunge Onorato, "abbiamo posto in essere ulteriori azioni e iniziative per viaggiare sicuri. Di una in particolare sono particolarmente orgoglioso: quella del 'care manager', che sarà una nuova figura essenziale di riferimento per i passeggeri e in più ci permette di assicurare posti di lavoro estremamente qualificati, sempre importanti ma ancor di più in questo momento storico. Un doppio fiore all’occhiello per Moby, Tirrenia e Toremar, per cui passeggeri e dipendenti sono da sempre la priorità".