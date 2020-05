Milano: Sala, 'a settembre dirò cosa ho deciso su mia ricandidatura'

Diodato per l'Italia a Europe Shine a Light-Accendiamo la Musica

Milano, 14 mag. (askanews) - Continua il momento d'oro per Diodato che, dopo Sanremo e la vittoria ai David di Donatello, rappresenterà l'Italia nello show televisivo Europe Shine a Light-Accendiamo la Musica, in onda in eurovisione il 16 maggio, che sostituisce l'annullato Eurovision Song Contest. "E' un momento molto particolare e molto bello perché dall'isolamento sono nate cose molto belle ...