Fase 2: non solo chiese ma anche templi e moschee, a P.Chigi Conte firma protocollo

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Non solo chiese cattoliche ma anche moschee, sinagoghe e templi. Il nuovo step della fase due che partirà da lunedì prossimo investe anche tutte le confessioni religiose. Così domani, alle 15 a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte firmerà un protocollo con una dozzina di rappresentanti di diversi credi. Obiettivo ripartire in sicurezza, con tutte le regole di distanziamento sociale e le misure di protezione necessarie, dall'obbligo di mascherine all'igienizzazione delle mani prima e dopo le funzioni, per citarne solo alcune. All'incontro potrebbe partecipare anche la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese.