Fase 2: Meloni, 'sinistra usa agricoltura per regolarizzare clandestini e dare cittadinanza' (2)

(Adnkronos) - "Penso -ha detto ancora la leader di Fdi- che sia folle, in una fase in cui rischiamo di avere milioni di disoccupati, porci il problema di avere anche ulteriori persone da regolarizzare che giustamente concorreranno ai sussidi che lo Stato italiano mette a disposizione".

"E considero ulteriormente folle che noi, per regolarizzare clandestini, persone che in entrata non hanno rispettato le nostre regole, facciamo perdere il lavoro a migliaia di immigrati regolari che negli anni hanno lavorato nei nostri campi e hanno mantenuto le loro famiglie in patria, tornando alla fine del loro lavoro stagionale nelle loro nazioni, che non sono potuti arrivare, che non arriveranno, che perderanno il posto di lavoro, perchè il messaggio che noi vogliamo dare al mondo è che se vuoi entrare in Italia e vuoi avere tutto lo devi fare clandestinamente. Una deriva ideologica intollerabile".