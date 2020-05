Fase 2: Bestetti (Fi), 'per paritarie misure insufficienti'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Le misure previste dal governo nel Decreto 'Rilancio' appaiono del tutto insufficienti a supportare adeguatamente i circa 9.000 istituti paritari italiani, a favore dei quali ci impegniamo, in sinergia con i Gruppi parlamentari di Forza Italia, ad ottenere maggiori risorse in sede di conversione in legge del decreto". Lo afferma Marco Bestetti, Coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia, che insieme alla deputata Valentina Aprea ha incontrato in video-conferenza Virginia Kaladich, presidente della Fidae; Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism; e Stefano Montaccini, membro del direttivo nazionale della Cdo-Opere educative, in rappresentanza delle principali organizzazioni degli istituti scolastici paritari.