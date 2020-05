Coronavirus: Le Maire, 'carbon tax ai confini Ue indispensabile'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "La lotta al riscaldamento climatico deve essere al centro del modello economico europeo. Il Green Deal è decisivo per raggiungere" questo obiettivo. "Una carbon tax ai confini dell'Europa è indispensabile. Il rilancio europeo deve essere green". Così in un tweet il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire in occasione del Consiglio Ue sulla competitività.