Fase 2: linee guida Inail troppo stringenti, governo-regioni a caccia soluzioni**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Sono troppo stringenti le linee guida stilate da Inail e Iss per le riaperture in sicurezza. Questa la riflessione maturata nel confronto tra governo e Regioni. Davanti alle perplessità manifestate dai governatori, a quanto apprende l'Adnkronos l'esecutivo avrebbe manifestato volontà di ascolto. Un nuovo incontro, forse già nelle prossime ore, si terrà per trovare una soluzione condivisa, che consenta di derogare ad alcune norme, considerate troppo stringenti, senza però far ricadere tutto il peso sulle Regioni. Un esempio su tutti è quello dei 4 metri quadrati previsti per i clienti di bar e ristoranti, giudicata eccessiva dalle Regioni e sulla quale avrebbe convenuto lo stesso esecutivo.