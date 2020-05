Fase 2: sindaco ex zona rossa Troina, 'aiuti o pronto a consegnare fascia tricolore' (3)

(Adnkronos) - "Da un lato, la paura di ripiombare nell’emergenza sanitaria con l’attivarsi di nuovi focolai, dall’altro la voglia di ripartire e rialzarsi perché il Covid-19 ha messo tantissimi piccoli imprenditori in ginocchio". In questi giorni il cellulare del primo cittadino ha continuato a squillare. "Qualcuno sta valutando di non aprire – dice Venezia -. Temono di non farcela ad ammortizzare i costi". Asporto e domicilio a Troina non sono decollati. "Qui non è come a Milano o a Palermo e le micro attività che costituiscono l’ossatura economica cittadina hanno subito la concorrenza delle vendite on line dei grandi colossi come Amazon. Anche adeguarsi per il delivery comporta delle spese che tanti non sono in grado di sostenere in questo momento".

Con il rischio flop sul fronte degli arrivi turistici legato anche alla cancellazione della maggior parte degli eventi culturali ed enogastronomici organizzati dal Comune, la sopravvivenza delle attività economiche di Troina sembra davvero appesa a un filo. Un pericolo a cui se ne aggiunge un altro. "Un aumento del fenomeno dell’usura con la mafia pronta a mettere le mani sulle imprese di commercianti ormai strozzati dai debiti e senza liquidità. Ecco perché l’attenzione deve restare alta. In questi anni siamo riusciti ad azzerare il fenomeno, ci siamo costituiti parte civile in alcuni processi, abbiamo istituito il microcredito per le aziende e deliberato sgravi tributari. Occorre vigilare per non arretrare su questa strada", conclude il sindaco.