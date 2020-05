Fase 2: Foroni (Lombardia), 'paradossale ancora non si sappia niente'

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - "Purtroppo è paradossale che alle 17.30 di venerdì non si sappia ancora cosa succederà lunedì, noi come Lombardia abbiamo dato indicazioni, la Regione ha fatto la sua parte, con una volontà di riaprire il più possibile nel rispetto delle condizioni di sicurezza, ma queste condizioni di sicurezza ce le deve dare il Governo". Lo dice l'assessore regionale Pietro Foroni, commentando i dati sul covid19 in Lombardia, a proposito del decreto sulla fase 2.

"A quest'ora non ci sono ancora definitive prescrizioni a cui le Regioni si devono attenere, è in corso questa verifica con il Governo, speriamo entro la giornata di poter definire come Regione tutte le situazioni. Vogliamo dare le risposte nel tempo più celere possibile".