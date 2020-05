Maltempo: Policlinico Milano colpito da nubifragio trasferisce 5 pazienti covid

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - Anche il Policlinico di Milano è stato colpito dal nubifragio di questa notte e si è trovato costretto a trasferire cinque pazienti covid in modo precauzionale, verso le cinque di questa mattina. Dalla struttura ospedaliera spiegano che non c'è stato nessun allagamento nei reparti, se non in un corridoio esterno - dove normalmente si cambiano i medici - che porta alla palazzina De Palo, quella adibita a terapia intensiva per l'emergenza sanitaria.

Anche ai vigili del fuoco, contattati dall'Adnkronos, non risulta nessun intervento al Policlinico di Milano per le forti piogge di questa notte.

Il trasferimento dei pazienti dalla palazzina, che esiste da sempre e non avrebbe subito danni particolari né alcuna infiltrazione d'acqua, sarebbe avvenuto senza particolari problemi. I problemi sono nati perché il sistema di scarico delle grondaie era in difficoltà a causa dell'elevato flusso di acqua, sottolineano ancora dall'ospedale.