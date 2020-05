Fase 2: Battelli, 'Recovery Fund rimane fondamentale'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "La rete di sicurezza approntata dalle istituzioni europee ha maglie forti e, vogliamo dare il nostro contributo per continuare a tesserla. Per noi lo strumento fondamentale per affrontare la ripresa economica rimane il Recovery Fund, 2mila miliardi, in parte anche a fondo perduto. La risoluzione approvata oggi dal Parlamento europeo va proprio in questa direzione e dispiace molto assistere alla frammentazione del centrodestra in una fase che, al contrario, richiederebbe la massima coesione. Come sempre non si capisce in quale direzione stiano andando Lega e Fdi". Lo ha affermato il presidente della Commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera, Sergio Battelli, del Movimento 5 stelle, intervenendo in diretta a "La Bussola" di Rainews24.