Fase 2: Bernini, 'ancora una volta governo fuori tempo massimo'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Milioni di baristi, ristoratori, commercianti, artigiani e imprenditori sono in attesa di sapere se e come lunedì potranno riaprire. L’Inail nel frattempo non ha rassicurato nessuno sulla responsabilità civile e penale in caso di contagio di un dipendente, e il governo procede ancora una volta nella giungla di comitati e task force, arrivando fuori tempo massimo all’appuntamento con il Paese. È l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti di chi sarà costretto a mettere in regola le proprie aziende in poco più di un giorno". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.