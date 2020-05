Maltempo: interventi straordinari Amsa per pulire strade Milano

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - Il Comune di Milano è ancora impegnato nella pulizie delle strade e dei sottopassi di Milano dopo il violento nubifragio di questa notte a cui è seguita l'esondazione del fiume Seveso. "Nel corso della giornata Amsa ha schierato, in aggiunta ai regolari servizi di pulizia e spazzamento previsti nell’area, 22 automezzi per turno di lavoro dedicati: idrovore, spurgo pozzetti e lavatrici".

Gli interventi di pulizia straordinaria e di disostruzione riguardano principalmente le vie e le piazze dei quartieri di Niguarda e Isola, fra cui piazza Istria, viale Ca’ Granda, viale Suzzani, via Fulvio Testi, viale Zara, via Veglia e via De Angelis. Sono stati programmati per i prossimi giorni nuovi interventi straordinari di pulizia e lavaggio meccanizzato delle vie interessate dall’esondazione del fiume per portare via sabbia e limo depositati sulle strade.

In coordinamento con la Protezione Civile, sono già stati liberati dall’acqua i sottopassaggi di via Pompeo Leoni e via Arbe e le squadre Amsa stanno ultimando le operazioni presso i sottopassaggi di viale Rubicone, piazza Carbonari e via Negrotto. Circa 130mila messaggi tra mail (circa 22.800), telefonate (oltre 58mila) e notifiche tramite l'app della Protezione civile (circa 47mila) tra le ore 16 di ieri, orario di emanazione dell'allerta meteo, e le ore 13 di oggi.