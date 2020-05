Maltempo: ingegneri Milano, 'solo vasche laminazione salvano da esondazioni'

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - “Solo la realizzazione delle vasche di laminazione, previste ormai da anni lungo l’asse del torrente, potrà contribuire a risolvere progressivamente e definitivamente il problema delle esondazioni a Milano-Niguarda". E' quanto afferma in una nota la Commissione Ambiente e Tutela del Territorio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in merito alla situazione di esondazione del Seveso e dei livelli di guardia del Lambro.

Gli ingegneri ricordano come la vasca di Senago "sia in fase di realizzazione, mentre i lavori di quella di Bresso, pur essendo già stati appaltati, purtroppo non sono ancora partiti a causa di ricorsi amministrativi. Non resta che augurarsi che almeno queste due opere possano essere ultimate in tempi brevi e che anche i restanti interventi lungo l’asta del fiume Seveso possano essere realizzati secondo i piani e i programmi degli enti territoriali competenti”.