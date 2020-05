Palermo: giovane incensurato trasportava droga in autostrada, arrestato

Palermo, 16 mag. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Cefalù (Palermo) hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, A.B.G., 25enne, incensurato, di Caltanissetta. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio e prevenzione, allo svincolo di Scillato, lungo l’autostrada A-19, hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo un giovane. Arrestata la marcia, insospettiti da un forte odore proveniente dall’abitacolo, i militari hanno eseguito una perquisizione rinvenendo nel corso delle operazioni due buste in cellophane contenenti complessivamente 180 grammi di marijuana.

Sullo stupefacente, sottoposto a sequestro, i Carabinieri del Lass del Comando Provinciale eseguiranno le analisi qualitative e quantitative. L’arrestato è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Già la settimana scorsa nella stessa località, i Carabinieri avevano effettuato un sequestro di oltre 150 grammi di hashish; in quella occasione gli arrestati erano stati tre uomini sempre proveniente dall’area di Caltanissetta