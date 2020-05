Fase 2: Dpcm, 'per chi arriva in Italia e insorgono sintomi obbligo di segnalarlo'

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - "In caso di insorgenza di sintomi Covid-19", le persone "sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati". E' uno dei passaggi che chi arriva in Italia deve rispettare, secondo quanto indicato nell'ultimo decreto varato per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Chi raggiunge la nostra Penisola ha l'obbligo di indicare il motivo del viaggio, l'indirizzo della residenza dove trascorrerà il soggiorno, il mezzo privato utilizzato per eventuali trasferimenti e un numero telefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. Questo vale sia per i soggiorni lunghi, sia per chi transita o si trova lungo lo Stivale per motivi di lavoro.