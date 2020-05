Coronavirus: Gori, 'immagini Città Alta Bergamo mi hanno fatto arrabbiare'

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, 'riprende' i suoi cittadini: troppi vanno in giro senza mascherine. "Dopo una passeggiata sui Colli, ero tornato a casa rinfrancato - non avevo incontrato una sola persona senza mascherina -, poi ho visto le immagini del pomeriggio, di Città Alta e di Largo Rezzara, ho visto tante persone senza mascherina e troppo vicino. L'immagine che ho visto documentava che tante persone non hanno usato prudenza", dice in un post su Facebook pubblicato domenica sera. Immagini che, aggiunge, "mi hanno preoccupato e fatto arrabbiare. Non sono bastate centinaia morti nella nostra città? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai? Ve lo chiedo di nuovo: per piacere, metteteci serietà, impegno e rigore".

Le tre parole chiave, continua, "restano 'distanze' (almeno 1 metro), mascherina (obbligatoria) e 'igiene'. Ci sono regole da rispettare per tutti, in primo luogo per gli operatori commerciali e i ristoratori, ma il nostro senso responsabilità - di noi cittadini - sarà fondamentale. E non basta invocare i controlli: se anche avessimo il triplo degli agenti di Polizia Locale non potremmo essere dappertutto a controllare tutti. E comunque non li abbiamo. Li faremo i controlli, ma sta innanzitutto a noi", ribadisce.