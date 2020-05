Fase 2: Tajani, 'ripartenza mal organizzata e tanta confusione' (2)

(Adnkronos) - "Si poteva fare di meglio per la ripartenza -ha insistito Tajani- avendo peraltro il governo un'opposizione disponibile a fare delle proposte concrete e a partecipare alla soluzione dei problemi ma fino adesso solo dei no, i nostri emendamenti sono stati respinti. Nessuna delle nostre richieste migliorative è stata accolta. C'è rischio che ci sia un incremento dei disoccupati e una tensione sociale altissima. Non essendoci denaro in circolazione c'è il rischio che le mafie si infiltrino e che si inseriscano loro mettendo denaro nel mercato con prestiti usurai. Noi non vogliamo che questo accada".