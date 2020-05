Coronavirus: Regione replica a Sala, 'su centri diurni disabili non è informato'

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "La polemica sollevata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su test e tamponi nei centri diurni per disabili è priva di senso. Da settimane stiamo lavorando su questi aspetti con gli enti gestori, le Ats e proprio il Comune di Milano per una riapertura in totale sicurezza". Lo dicono in una nota gli assessori regionali Stefano Bolognini (politiche sociali, abitative e Disabilita') e Giulio Gallera (Welfare). "Stupisce quindi - aggiungono - la dichiarazione del sindaco che forse non e' stato informato dai rappresentati del Comune presenti alle riunioni. Forse Sala dovrebbe fare qualche diretta in meno e parlare di più con i suoi uffici".