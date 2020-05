Coronavirus: Lagarde, 'da annuncio Pepp spread Italia è sceso nettamente'**

INFOGRAFICA Boom di richieste di divorzio dopo il lockdown

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2020 INFOGRAFICA Boom di richieste di divorzio dopo il lockdown Era successo in Cina e si sta ripetendo in Italia e nel resto del mondo: il coronavirus ha messo a dura prova il rapporto di coppia e ha portato a un boom di divorzi La convivenza forzata del lockdown ha contribuito a minare i già precari equilibri familiari. L’avvocato Valentina Ruggiero, esperta in ...