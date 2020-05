Coronavirus: Lagarde, 'piano rilancio europeo sia rapido e massiccio'**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il piano di rilancio europeo che spero rapido e massiccio dovrà puntare ad investimenti in beni pubblici comuni, quelli che vanno finanziati in comune perché sono più efficaci. Vanno inclusi gli investimenti per la sicurezza sanitaria, la transizione verso un economia più green, più digitale e che protegga la biodiversità". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde in un'intervista concessa a Les Echos, Corriere della Sera, Handelsblatt and El Mundo. "Stimiamo i bisogni di finanziamenti aggiuntivi totali da parte degli Stati, generati da questa crisi, per il solo 2020, tra 1.000 e 1.500 miliardi di euro. Alcuni Stati membri riusciranno senza difficoltà a raggiungere le somme necessarie, altri avranno bisogno di una solidarietà finanziaria comunitaria, la cui dimensione e la cui composizione dipenderanno dall'ambizione dei Capi di Stato e di governo", aggiunge Lagarde.