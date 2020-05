Gdo: sei nuove catene aderiscono a Satispay

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sei nuove catene della grande distribuzione, Carrefour, Iper La grande, Unes Supermercati, Sigma, Bennet e Conad centro-nord, aderiscono al servizio di mobile payment alternativo alle carte di credito di Satispay mettendolo a disposizione dei clienti.

"Oggi più che mai, all’interno di un contesto emergenziale che ha visto questo segmento particolarmente coinvolto negli effetti del lockdown, il settore si è ulteriormente convinto dell’utilità di Satispay come mezzo per eliminare il contante, potenziale veicolo per il virus e come strumento per adottare le nuove misure nel rispetto della distanza di sicurezza, a cui ci siamo dovuti abituare", spiega Andrea Allara, Chief business development Officer di Satispay.

La sei nuove catene di supermercati e ipermercati che scelgono Satispay portano così l’innovativo servizio di pagamento a coprire un totale di 20 insegne e circa 5mila punti vendita.