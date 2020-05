Palermo: controlli antidroga, carabinieri arrestano 7 pusher

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) - E di sette persone arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio dei servizi di controllo eseguiti ieri in tutta la provincia dai carabinieri di Palermo. In particolare un 19enne del Gambia, domiciliato a Caltanissetta, è stato arrestato a Cefalù dopo essere stato trovato con tre panetti di hashish. Nel quartiere Ballarò, invece, le manette sono scattate ai polsi di un 29enne già agli arresti domiciliari per lo stesso reato e di un 27enne. Altri due pusher sono stati arrestati a Cinisi, uno a Monreale e un altro nel quartiere Sperone. Complessivamente sono stati scoperti oltre 500 grammi tra hashish, marijuana e crack.