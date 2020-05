Coronavirus: telefonata Conte-Macron, 'Recovery fund all'altezza sfida'

Bonino: “Renzi vuole mettere in difficoltà Governo? Non amo i giochi di Palazzo”

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2020 Bonino: “Renzi vuole mettere in difficoltà Governo? Non amo i giochi di Palazzo” “Renzi vuole mettere in difficoltà Governo? Non amo i giochi di Palazzo” queste le parole di Emma Bonino, Più Europa, all’uscita dal Senato riguardo al possibile voto di sfiducia da parte di Italia Viva al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...