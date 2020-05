Fase 2: Stefano, 'scuole paritarie non sono figlie di Dio minore'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Mi sembrano molto importanti i segnali che arrivano dal governo che ha annunciato che nel Dl Rilancio ci saranno risorse per le scuole paritarie. Sono convinto che nel lavoro che verrà fatto alla Camera sul testo, i deputati, che condividono con noi la necessità di mantenere gli impegni indicati su questa materia nell’odg approvato nel Dl Cura Italia al Senato, troveranno soluzioni per fare in modo che le scuole paritarie non diventino figlie di un Dio minore ma siano valorizzate come parte qualificata dell’offerta didattica”. Lo afferma Dario Stefàno, vicecapogruppo del Pd al Senato.