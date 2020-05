D'Antona: Delegazione Pd rende omaggio a giuslavorista

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Questa mattina, nell'anniversario dell'uccisione di Massimo D'Antona, una delegazione del Partito democratico composta dal segretario Nicola Zingaretti, dalla vicepresidente del partito Debora Serracchiani e dal responsabile Lavoro Marco Miccoli, si è recata sul luogo dell'assassinio per rendere omaggio e per depositare una corona di fiori in memoria del giuslavorista ucciso dalle nuove Br. Ne dà notizia u comunicato.